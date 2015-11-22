Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Интер
Милан
Биабиани 29
Икарди 53
Мурильо 87
Брозович 90
4:0
Матч завершен
Фрозиноне
Фрозиноне
Серия А, 13 тур
Серия А,
13 тур
Италия
22 нояб. 2015, 22:45 МСК
22.11.2015, 22:45 МСК
воскресенье
Марко Гуида
Марко Гуида
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
60
25
Миранда
Жоао Миранда
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
87'
87'
90
12
Теллес
Алекс Теллес
90
3
Мело
Фелипе Мело
90
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
10
Йоветич
Стеван Йоветич
90
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
29'
29'
86
8
Льяич
Адем Льяич
90
9
Икарди
Мауро Икарди
53'
53'
88
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
14
Монтойя
Мартин Монтойя
23
Раноккия
Андреа Раноккия
5
Жуан
Жуан
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
13
Гуарин
Фреди Гуарин
44
Перишич
Иван Перишич
18
Медель
Гари Медель
77
Брозович
Марсело Брозович
90'
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
8
Паласио
Родриго Паласио
Фрозиноне
мин
33
Леали
Никола Леали
90
6
Бланчард
Леонардо Бланчард
90
3
Кривелло
Роберто Кривелло
90
24
Диаките
Модибо Диаките
90
28
Рози
Алеандро Рози
90
21
Саммарко
Паоло Саммарко
90
10
Соддимо
Данило Соддимо
90
5
Гори
Мирко Гори
77
9
Чиофани
Даниэл Чиофани
77
30
Кастильо
Николас Кастильо
90
17
Паганини
Лука Паганини
83
Запасные
23
Гомис
Лис Гомис
1
Саппино
Массимо Саппино
13
Киофани
Маттео Киофани
69
Бертончини
Давиде Бертончини
8
Гучер
Роберт Гучер
7
Фрара
Алекссандро Фрара
12
Лонго
Самуэле Лонго
11
Верде
Даниэле Верде
29
Карлини
Массимилиано Карлини