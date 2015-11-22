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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Верона
Верона
0:2
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Инсинье 67
Игуаин 73
Серия А, 13 тур
Серия А,
13 тур
Италия
22 нояб. 2015, 14:30 МСК
22.11.2015, 14:30 МСК
воскресенье
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Верона
мин
97
Кеккин
Лука Кеккин
69
1
Рафаэль
Рафаэль
90
6
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
47
18
Морас
Вангелис Морас
90
3
Пизано
Эрос Пизано
90
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
90
21
Хуанито
Хуанито
90
10
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
90
19
Греко
Леандро Греко
90
11
Паццини
Джампаоло Паццини
90
7
Янкович
Бошко Янкович
73
Запасные
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
35
Коппола
Фердинандо Коппола
5
Хеландер
Филип Хеландер
41
Винк
Клаудио Винк
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
74
Джульельмелли
Никола Джульельмелли
9
Тони
Лука Тони
16
Силигарди
Лука Силигарди
77
Вшолек
Павел Вшолек
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
78
8
Жоржиньо
Жоржиньо
90
5
Аллан
Аллан
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
73'
73'
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
66
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
67'
67'
88
Запасные
22
Габриэл
Габриэл
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
4
Энрике
Энрике
11
Маджо
Кристиан Маджо
17
Стринич
Иван Стринич
96
Луперто
Себастьяно Луперто
77
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
19
Лопес
Давид Лопес
20
Деци
Якопо Деци
94
Чалоба
Натаниэль Чалоба
16
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори