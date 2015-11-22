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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Ринкон 52
Паволетти 90
2:1
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Ачерби 90
Серия А, 13 тур
Серия А,
13 тур
Италия
22 нояб. 2015, 17:00 МСК
22.11.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
3
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
11
Фигейраш
Диого Фигейраш
58
5
Иццо
Армандо Иццо
79
88
Ринкон
Томас Ринкон
52'
52'
90
20
Коста
Тино Коста
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
10
Перотти
Диего Перотти
90
22
Лазович
Дарко Лазович
68
19
Паволетти
Леонардо Паволетти
90'
90'
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
27
Уйкани
Самир Уйкани
31
Джемаили
Блерим Джемаили
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
Сиссоко
Исса Сиссоко
16
Капель
Диего Капель
13
Гакпе
Серж Гакпе
21
Пандев
Горан Пандев
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90'
90'
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
32
Дункан
Альфред Дункан
62
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
17
Сансоне
Никола Сансоне
79
92
Дефрель
Грегор Дефрель
72
25
Берарди
Доменико Берарди
90
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
20
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
3
Лонги
Алессандро Лонги
23
Гаццола
Марсело Гаццола
8
Бьондини
Давиде Бьондини
10
Лариби
Карим Лариби
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
99
Флоккари
Сержио Флоккари
16
Политано
Маттео Политано
9
Фальчинелли
Диего Фальчинелли