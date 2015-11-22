Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Калинич 55
Калинич 61
2:2
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Ливайя 18
Бюхель 27
Серия А, 13 тур

Серия А,

13 тур

Италия
22 нояб. 2015, 17:00 МСК
22.11.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
2
Гонсало
Гонсало
90
40
Томович
Ненад Томович
90
13
Астори
Давиде Астори
90
28
Алонсо
Маркос Алонсо
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
18
Суарес
Марио Суарес
46
14
Фернандес
Матиас Фернандес
90
8
Весино
Матиас Весино
90
30
Бабакар
Хума Бабакар
79
11
Ребич
Анте Ребич
46
Запасные
24
Леццерини
Лука Леццерини
33
Сепе
Луиджи Сепе
32
Ронкалья
Факундо Ронкалья
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
3
Жилберто
Жилберто
21
Верду
Хоан Верду
5
Бадель
Милан Бадель
72
Иличич
Йосип Иличич
22
Росси
Джузеппе Росси
9
Калинич
Никола Калинич
55', 61'
29
Бернардески
Федерико Бернардески
Эмполи
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
15
Коста
Андреа Коста
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
26
Тонелли
Лоренцо Тонелли
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
77
Бюхель
Марсель Бюхель
27'
27'
83
27
Зелински
Петр Зелински
90
5
Сапонара
Риккардо Сапонара
74
32
Паредес
Леандро Паредес
90
7
Маккароне
Массимо Маккароне
65
10
Ливайя
Марко Ливайя
18'
18'
90
Запасные
1
Пульези
Маурицио Пульези
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
31
Кампорезе
Микеле Кампорезе
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
19
Барба
Федерико Барба
6
Биттанте
Лука Биттанте
13
Маиелло
Раффаэле Маиелло
14
Диуссе
Ассане Диуссе
12
Роналдо
Роналдо
33
Крунич
Раде Крунич
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
22
Пью
Алессандро Пью