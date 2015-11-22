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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Карпи
Карпи
Гамберини 61
1:2
Матч завершен
Кьево
Верона
Инглесе 8
Меджиорини 14
Серия А, 13 тур
Серия А,
13 тур
Италия
22 нояб. 2015, 17:00 МСК
22.11.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Фабио Мареска
Фабио Мареска
Главный Судья
Составы
Карпи
мин
27
Белец
Вид Белец
90
19
Паскиути
Лоренцо Паскиути
45
39
Марроне
Лука Марроне
71
18
Бубнич
Игор Бубнич
59
3
Летизия
Гаэтано Летизия
90
5
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
34
Силва
Габриэль Силва
90
20
Лолло
Лоренцо Лолло
90
8
Бьянко
Раффаэле Бьянко
90
7
Ридер
Ридер
90
99
Мбакогу
Джерри Мбакогу
90
Запасные
22
Бенусси
Франческо Бенусси
1
Бркич
Зелько Бркич
21
Романьоли
Симоне Романьоли
2
Уоллес
Уоллес
6
Гальоло
Риккардо Гальоло
10
Лаццари
Андреа Лаццари
29
Мартиньо
Рафаэль Мартиньо
4
Кофи
Исаак Кофи
11
Ди Гаудио
Антонио Ди Гаудио
9
Вильчек
Камиль Вильчек
15
Ласанья
Кевин Ласанья
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
61'
61'
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
21
Фрей
Николас Фрей
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
74
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
4
Ригони
Никола Ригони
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
14'
14'
83
45
Инглесе
Роберто Инглесе
8'
8'
67
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
32
Брессан
Вальтер Брессан
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
20
Сардо
Дженнаро Сардо
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
7
Пепе
Симоне Пепе
6
Пинци
Джампьеро Пинци
8
Радованович
Иван Радованович
10
Кристиансен
Андерс Кристиансен
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
43
Палоски
Альберто Палоски
40
М'Поку
Поль-Жозе М'Поку