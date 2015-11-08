Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Торино
Турин
0:1
Матч завершен
Интер
Милан
Кондогбиа 31
Серия А, 12 тур
Серия А,
12 тур
Италия
8 нояб. 2015, 14:30 МСК
8.11.2015, 14:30 МСК
воскресенье
Массимилиано Иррати
Массимилиано Иррати
Главный Судья
Составы
Торино
мин
30
Паделли
Даниэле Паделли
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
25
Глик
Камиль Глик
90
21
Силва
Гастон Силва
90
20
Вивес
Джузеппе Вивес
90
94
Бенасси
Марко Бенасси
90
16
Базелли
Даниэле Базелли
82
33
Перес
Бруно Перес
78
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
9
Белотти
Андреа Белотти
63
Запасные
12
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
44
Прийма
Василий Прийма
14
Гацци
Алессандро Гацци
0
Аква
Африйе Аква
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
23
Прсич
Санин Прсич
11
Лопес
Макси Лопес
11
Амаури
Амаури
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
5
Жуан
Жуан
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
3
Мело
Фелипе Мело
90
18
Медель
Гари Медель
90
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
31'
31'
90
8
Паласио
Родриго Паласио
76
9
Икарди
Мауро Икарди
67
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
21
Сантон
Давиде Сантон
14
Монтойя
Мартин Монтойя
23
Раноккия
Андреа Раноккия
12
Теллес
Алекс Теллес
44
Перишич
Иван Перишич
77
Брозович
Марсело Брозович
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
10
Йоветич
Стеван Йоветич
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
8
Льяич
Адем Льяич
97
Манай
Рей Манай