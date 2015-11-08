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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Сансоне 28
1:0
Матч завершен
Карпи
Карпи
Серия А, 12 тур
Серия А,
12 тур
Италия
8 нояб. 2015, 17:00 МСК
8.11.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Паоло Валери
Паоло Валери
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
20
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
90
31
Пелузо
Федерико Пелузо
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
69
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
64
17
Сансоне
Никола Сансоне
28'
28'
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
9
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
67
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
5
Антеи
Лука Антеи
3
Лонги
Алессандро Лонги
23
Гаццола
Марсело Гаццола
21
Фонтанези
Леонардо Фонтанези
8
Бьондини
Давиде Бьондини
32
Дункан
Альфред Дункан
10
Лариби
Карим Лариби
99
Флоккари
Сержио Флоккари
92
Дефрель
Грегор Дефрель
16
Политано
Маттео Политано
Карпи
мин
27
Белец
Вид Белец
90
19
Паскиути
Лоренцо Паскиути
66
39
Марроне
Лука Марроне
61
21
Романьоли
Симоне Романьоли
90
6
Гальоло
Риккардо Гальоло
90
3
Летизия
Гаэтано Летизия
90
5
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
77
34
Силва
Габриэль Силва
90
20
Лолло
Лоренцо Лолло
90
8
Бьянко
Раффаэле Бьянко
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
90
Запасные
22
Бенусси
Франческо Бенусси
1
Бркич
Зелько Бркич
2
Уоллес
Уоллес
18
Бубнич
Игор Бубнич
10
Лаццари
Андреа Лаццари
4
Кофи
Исаак Кофи
11
Ди Гаудио
Антонио Ди Гаудио
14
Хино
Федерико Хино
7
Ридер
Ридер
9
Вильчек
Камиль Вильчек