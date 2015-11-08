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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
0:2
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Иличич 10
Калинич 58
Серия А, 12 тур
Серия А,
12 тур
Италия
8 нояб. 2015, 22:45 МСК
8.11.2015, 22:45 МСК
воскресенье
Кармине Руссо
Кармине Руссо
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
13
Перейра
Педро Перейра
46
77
Карбонеро
Карлос Карбонеро
90
7
Фернандо
Фернандо
90
8
Баррето
Эдгар Баррето
65
21
Сориано
Роберто Сориано
80
23
Эдер
Эдер
90
24
Муриэль
Луис Муриэль
90
Запасные
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
57
Бриноли
Альберто Бриноли
5
Кассани
Маттиа Кассани
4
Мойсандер
Никлас Мойсандер
19
Реджини
Васко Реджини
3
Месба
Джамел Месба
17
Паломбо
Анджело Паломбо
18
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
95
Иван
Давид Иван
99
Кассано
Антонио Кассано
9
Родригес
Алехандро Родригес
11
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
66
2
Гонсало
Гонсало
90
13
Астори
Давиде Астори
90
32
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
5
Бадель
Милан Бадель
74
72
Иличич
Йосип Иличич
10'
10'
82
8
Весино
Матиас Весино
90
9
Калинич
Никола Калинич
58'
58'
90
29
Бернардески
Федерико Бернардески
90
Запасные
24
Леццерини
Лука Леццерини
33
Сепе
Луиджи Сепе
28
Алонсо
Маркос Алонсо
40
Томович
Ненад Томович
21
Верду
Хоан Верду
18
Суарес
Марио Суарес
14
Фернандес
Матиас Фернандес
22
Росси
Джузеппе Росси
30
Бабакар
Хума Бабакар
11
Ребич
Анте Ребич