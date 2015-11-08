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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
Джеко 9
Жервиньо 62
2:0
Матч завершен
Лацио
Рим
Серия А, 12 тур
Серия А,
12 тур
Италия
8 нояб. 2015, 17:00 МСК
8.11.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Рома
мин
25
Щесны
Войцех Щесны
90
3
Динь
Люка Динь
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
35
Торосидис
Василис Торосидис
90
11
Салах
Мохамед Салах
57
27
Жервиньо
Жервиньо
62'
62'
80
21
Ванкер
Вильям Ванкер
72
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
24
Фальке
Яго Фальке
90
9
Джеко
Эдин Джеко
9'
9'
90
Запасные
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
13
Майкон
Майкон
5
Кастан
Леандро Кастан
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
23
Гьембер
Норберт Гьембер
33
Эмерсон
Эмерсон
99
Абдуллахи
Нура Абдуллахи
20
Кейта
Сейду Кейта
48
Учан
Салих Учан
7
Итурбе
Хуан Итурбе
18
Понсе
Эсекьель Понсе
97
Садик
Умар Садик
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
18
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
90
33
Маурисио
Маурисио
90
8
Баста
Душан Баста
90
26
Раду
Штефан Раду
66
20
Билья
Лукас Билья
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
81
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
61
Запасные
1
Бериша
Этрит Бериша
13
Конко
Абдулай Конко
2
Худт
Уэсли Худт
6
Маури
Стефано Маури
14
Моррисон
Равель Моррисон
23
Онази
Огений Онази
32
Катальди
Данило Катальди
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
11
Клозе
Мирослав Клозе
21
Матри
Алессандро Матри
14
Кейта
Бальде Кейта
88
Кишна
Рикардо Кишна