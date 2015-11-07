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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Милан
Милан
0:0
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 12 тур
Серия А,
12 тур
Италия
7 нояб. 2015, 22:45 МСК
7.11.2015, 22:45 МСК
суббота
Пьеро Джакомелли
Пьеро Джакомелли
Главный Судья
Составы
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
5
Мексес
Филипп Мексес
90
31
Антонелли
Лука Антонелли
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
45
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
27
Куцка
Юрай Куцка
64
16
Поли
Андреа Поли
90
11
Черчи
Алессио Черчи
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
73
70
Бакка
Карлос Бакка
90
Запасные
97
Ливьери
Алессандро Ливьери
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
17
Сапата
Кристиан Сапата
15
Эли
Родриго Эли
96
Калабрия
Давиде Калабрия
34
Де Йонг
Найджел Де Йонг
23
Ночерино
Антонио Ночерино
10
Хонда
Кейсуке Хонда
8
Сусо
Сусо
4
Маури
Хосе Маури
9
Адриано
Луис Адриано
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
93
Драме
Букари Драме
20
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
90
21
Чигарини
Лука Чигарини
90
11
Моралес
Максимильяно Моралес
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
88
Грасси
Альберто Грасси
72
15
де Рон
Мартен де Рон
90
51
Пинилья
Маурисио Пинилья
90
Запасные
30
Басси
Давиде Басси
6
Беллини
Джанпаоло Беллини
28
Бривио
Давиде Бривио
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
5
Масиелло
Андреа Масиелло
33
Черубин
Николо Черубин
24
Конти
Андреа Конти
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
17
Кармона
Карлос Кармона
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
27
Куртич
Ясмин Куртич
19
Денис
Херман Денис