Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Фрозиноне
Фрозиноне
Бланчард 31
Диаките 38
2:2
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Паволетти 6
Гакпе 75
Серия А, 12 тур
Серия А,
12 тур
Италия
8 нояб. 2015, 17:00 МСК
8.11.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Джанпаоло Кальварезе
Джанпаоло Кальварезе
Главный Судья
Составы
Фрозиноне
мин
6
Бланчард
Леонардо Бланчард
31'
31'
90
33
Леали
Никола Леали
90
3
Кривелло
Роберто Кривелло
90
24
Диаките
Модибо Диаките
38'
38'
90
28
Рози
Алеандро Рози
90
8
Гучер
Роберт Гучер
89
10
Соддимо
Данило Соддимо
90
22
Чибса
Раман Чибса
10
18
Дионизи
Федерико Дионизи
90
9
Чиофани
Даниэл Чиофани
90
17
Паганини
Лука Паганини
90
Запасные
23
Гомис
Лис Гомис
1
Саппино
Массимо Саппино
13
Киофани
Маттео Киофани
4
Руссо
Адриано Руссо
21
Бертончини
Давиде Бертончини
23
Саммарко
Паоло Саммарко
19
Тонев
Александар Тонев
5
Гори
Мирко Гори
9
Лонго
Самуэле Лонго
11
Верде
Даниэле Верде
29
Карлини
Массимилиано Карлини
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
3
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
11
Фигейраш
Диого Фигейраш
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
20
Коста
Тино Коста
61
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
10
Перотти
Диего Перотти
84
22
Лазович
Дарко Лазович
79
19
Паволетти
Леонардо Паволетти
6'
6'
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
27
Уйкани
Самир Уйкани
5
Иццо
Армандо Иццо
40
Эрарди
Марио Эрарди
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
Сиссоко
Исса Сиссоко
18
Нтчам
Оливье Нтчам
16
Капель
Диего Капель
13
Гакпе
Серж Гакпе
75'
97
Гильоне
Паоло Гильоне