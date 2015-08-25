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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Монако
Монако
Раджи 17
Эчиеджиле 75
2:1
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Негредо 4
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
25 авг. 2015, 21:45 МСК
25.08.2015, 21:45 МСК
вторник
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Монако
мин
1
Субашич
Даниэль Субашич
90
6
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
24
Раджи
Андреа Раджи
17'
17'
90
3
Курзава
Лайвен Курзава
63
28
Тулалан
Жереми Тулалан
90
7
Дирар
Набиль Дирар
90
2
Фабиньо
Фабиньо
90
15
Силва
Бернарду Силва
90
20
Пашалич
Марио Пашалич
53
23
Марсьяль
Антони Марсьяль
90
17
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
64
Запасные
16
Нарди
Пауль Нарди
21
Эчиеджиле
Ува Эчиеджиле
75'
13
Уоллес
Уоллес
23
Траоре
Адама Траоре
27
Лемар
Тома Лемар
22
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
18
Каррийо
Гидо Каррийо
Валенсия
мин
25
Райан
Мэтью Райан
90
5
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
19
Барраган
Антонио Барраган
90
31
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
3
Рубен Везо
Рубен Везо
90
15
Фуэго
Хави Фуэго
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
8
Фегули
Софиан Фегули
90
35
Перес
Энцо Перес
77
7
Негредо
Альваро Негредо
4'
4'
60
17
Родриго
Родриго
65
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
6
Орбан
Лукас Орбан
20
де Пауль
Родриго де Пауль
12
Данило
Данило
11
Пьятти
Пабло Пьятти
9
Алькасер
Пако Алькасер
22
Мина
Санти Мина