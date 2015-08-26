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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
Думбия 48
Думбия 71
Муса 84
3:1
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Спортинг
Лиссабон
Гутьеррес 37
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
26 авг. 2015, 21:45 МСК
26.08.2015, 21:45 МСК
среда
Павел Краловец
Павел Краловец
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
35
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
88
Думбия
Сейду Думбия
48'
71'
48', 71'
87
25
Еременко
Роман Еременко
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
7
Тошич
Зоран Тошич
90
18
Муса
Ахмед Муса
84'
84'
90
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
66
Натхо
Бибрас Натхо
23
Миланов
Георгий Миланов
60
Головин
Александр Головин
88
Панченко
Кирилл Панченко
Спортинг
мин
1
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
3
Сильва
Хонатан Сильва
90
44
Налдо
Налдо
90
15
Оливейра
Паулу Оливейра
90
21
Перейра
Жоао Перейра
90
17
Мариу
Жоау Мариу
90
23
Силва
Адриен Силва
90
10
Аквилани
Альберто Аквилани
88
18
Каррильо
Андре Каррильо
90
20
Руис
Брайан Руис
88
19
Гутьеррес
Теофилио Гутьеррес
37'
37'
69
Запасные
22
Бук
Марсело Бук
47
Эсгайо
Рикардо Эсгайо
55
Фигейреду
Тобьяш Фигейреду
28
Мартинш
Андре Мартинш
9
Слимани
Ислам Слимани
10
Монтеро
Фреди Монтеро
36
Карлос Манэ
Карлос Манэ