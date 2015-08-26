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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Брюгге
Брюгге
0:4
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Руни 20
Руни 49
Руни 57
Эррера 63
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
26 авг. 2015, 21:45 МСК
26.08.2015, 21:45 МСК
среда
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Брюгге
мин
38
Болат
Синан Болат
90
2
Де Фаув
Дэви Де Фаув
90
4
Дуарте
Оскар Дуарте
90
28
Де Бок
Лоран Де Бок
90
63
Болинголи-Мбомбо
Боли Болинголи-Мбомбо
77
5
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
90
7
Васкес
Виктор Васкес
62
25
Вормер
Рууд Вормер
90
6
Клаудемир
Клаудемир
90
9
де Суттер
Том де Суттер
90
10
Диаби
Абдулайе Диаби
63
Запасные
16
Брюззезе
Себастьян Брюззезе
19
Менье
Тома Менье
21
Коолс
Дион Коолс
45
Десмюл
Леннерт Десмюл
20
Ванакен
Ханс Ванакен
58
Уларе
Обби Уларе
55
Диркс
Тюр Диркс
Манчестер Юнайтед
мин
16
Ромеро
Серхио Ромеро
90
3
Шоу
Люк Шоу
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
16
Кэррик
Майкл Кэррик
90
8
Мата
Хуан Мата
62
21
Эррера
Андер Эррера
63'
63'
64
11
Янузай
Аднан Янузай
46
10
Руни
Уэйн Руни
20'
49'
57'
20', 49', 57'
90
7
Депай
Мемфис Депай
90
Запасные
50
Джонстон
Сэм Джонстон
18
Янг
Эшли Янг
33
МакНэйр
Патрик МакНэйр
31
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
31
Феллайни
Маруан Феллайни
4
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
14
Чичарито
Чичарито