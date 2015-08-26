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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Байер
Леверкузен
Чалханоглу 40
Мехмеди 48
Беллараби 88
3:0
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Лацио
Рим
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
26 авг. 2015, 21:45 МСК
26.08.2015, 21:45 МСК
среда
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Байер
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
14
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
4
Та
Джонатан Та
90
18
Венделл
Венделл
90
8
Бендер
Ларс Бендер
90
23
Крамер
Кристоф Крамер
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
40'
40'
80
13
Хильберт
Роберто Хильберт
90
11
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
48'
48'
76
38
Беллараби
Карим Беллараби
88'
88'
89
Запасные
25
Крешич
Дарио Крешич
17
Бениш
Себастьян Бениш
26
Донати
Джулио Донати
2
Рамальо
Андре Рамальо
24
Рю Сын-Ву
Рю Сын-Ву
23
Крузе
Робби Крузе
19
Брандт
Юлиан Брандт
Лацио
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
8
Баста
Душан Баста
90
26
Раду
Штефан Раду
56
3
де Врей
Стефан де Врей
90
33
Маурисио
Маурисио
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
70
23
Онази
Огений Онази
82
14
Кейта
Бальде Кейта
90
Запасные
55
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
13
Конко
Абдулай Конко
18
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
14
Моррисон
Равель Моррисон
32
Катальди
Данило Катальди
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
88
Кишна
Рикардо Кишна