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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Партизан
Белград
Жавнерчик 74
Шапоньич 90
2:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Стасевич 25
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
26 авг. 2015, 21:45 МСК
26.08.2015, 21:45 МСК
среда
Свейн Моэн
Свейн Моэн
Главный Судья
Составы
Партизан
мин
44
Фабрисио
Фабрисио
90
1
Живкович
Живко Живкович
90
5
Петрович
Неманья Петрович
90
15
Умару
Абубакар Умару
90
6
Балажиц
Грегор Балажиц
90
4
Вуличевич
Мирослав Вуличевич
90
10
Бабович
Стефан Бабович
90
8
Брашанац
Дарко Брашанац
90
17
Живкович
Андрия Живкович
90
20
Лукич
Саша Лукич
63
86
Божинов
Валерий Божинов
39
Запасные
12
Кляич
Филип Кляич
2
Бандаловски
Иван Бандаловски
13
Чиркович
Лазар Чиркович
22
Илич
Саша Илич
27
Косович
Небойса Косович
92
Труйич
Никола Труйич
33
Шапоньич
Иван Шапоньич
90'
БАТЭ
мин
16
Черник
Сергей Черник
90
15
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
74'
74'
90
33
Поляков
Денис Поляков
90
22
Младенович
Филип Младенович
90
19
Милунович
Неманья Милунович
90
81
Глеб
Александр Глеб
75
8
Володько
Александр Володько
90
22
Стасевич
Игорь Стасевич
25'
25'
90
62
Гордейчук
Михаил Гордейчук
90
9
Алексиевич
Илья Алексиевич
90
20
Родионов
Виталий Родионов
16
Запасные
34
Сороко
Артем Сороко
4
Дубра
Каспарс Дубра
25
Бага
Дмитрий Бага
23
Олехнович
Эдгар Олехнович
7
Карницкий
Александр Карницкий
17
Риос
Алексей Риос
13
Сигневич
Николай Сигневич