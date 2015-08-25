Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Мальме
Мальме
Розенберг 23
Боята 54
2:0
прошлый матч 2 : 3
Матч завершен
Селтик
Глазго
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
25 авг. 2015, 21:45 МСК
25.08.2015, 21:45 МСК
вторник
Милорад Мажич
Милорад Мажич
Главный Судья
Составы
Мальме
мин
1
Виланд
Йохан Виланд
90
20
Бенгтссон
Расмус Бенгтссон
46
13
Йотун
Йошимар Йотун
90
4
Арнасон
Кэри Арнасон
90
3
Тиннерхольм
Антон Тиннерхольм
90
8
Аду
Энох-Кофи Аду
90
20
Родич
Владимир Родич
82
6
Левицки
Оскар Левицки
90
9
Розенберг
Маркус Розенберг
23'
23'
90
23
Бергет
Жо Инге Бергет
90
28
Джурдич
Никола Джурдич
90
Запасные
29
Андерссон
Фредрик Андерссон
25
Карвальо
Фелипе Карвальо
26
Виндхейм
Андреас Виндхейм
19
Эйкрем
Магнус Эйкрем
10
Молинс
Гильермо Молинс
31
Ракип
Эрдаль Ракип
26
Мехмети
Агон Мехмети
Селтик
мин
26
Гордон
Крейг Гордон
90
38
Боята
Дедрик Боята
54'
54'
90
5
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
21
Малгрю
Чарли Малгрю
90
22
Джанко
Сайди Джанко
90
8
Браун
Скотт Браун
90
49
Форрест
Джеймс Форрест
79
6
Биттон
Нир Биттон
72
14
Армстронг
Стюарт Армстронг
46
25
Йохансен
Стефан Йохансен
90
28
Гриффитс
Ли Гриффитс
90
Запасные
26
Бэйлли
Логан Бэйлли
3
Исагирре
Эмилио Исагирре
4
Эмброуз
Эфе Эмброуз
15
Коммонс
Крис Коммонс
16
Маккей-Стивен
Гэри Маккей-Стивен
18
Рогич
Том Рогич
7
Чифци
Надир Чифци