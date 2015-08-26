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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
Штилич 60
1:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Астана
Нур-Султан
Максимович 84
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
26 авг. 2015, 21:45 МСК
26.08.2015, 21:45 МСК
среда
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
АПОЭЛ
мин
99
Ватерман
Бой Ватерман
90
9
Леал
Луиш Леал
90
5
Карлао
Карлао
83
15
Астис
Иньяки Астис
90
15
Антониадес
Мариос Антониадес
86
28
Мариу Сержиу
Мариу Сержиу
90
26
Мораиш
Нуну Мораиш
90
77
Вандер
Вандер
90
13
Макридис
Константинос Макридис
55
17
Штилич
Семир Штилич
60'
60'
90
30
Де Винсенти
Томас Де Винсенти
90
Запасные
13
Кодина
Жорди Кодина
3
Гильерме
Жоао Гильерме
11
Александру
Нектариос Александру
10
Хараламбидис
Костас Хараламбидис
95
Дьямас
Христос Дьямас
20
Сотириу
Пиерос Сотириу
27
Пятковски
Матеуш Пятковски
Астана
мин
1
Ерич
Ненад Ерич
90
33
Илич
Бранко Илич
90
17
Нусербаев
Танат Нусербаев
68
44
Постников
Евгений Постников
90
5
Аничич
Марин Аничич
90
10
Кетевоама
Фокси Кетевоама
90
88
Каньяс
Рохер Каньяс
90
77
Шомко
Дмитрий Шомко
90
8
Жуков
Георгий Жуков
89
6
Максимович
Неманья Максимович
84'
84'
90
22
Джолчиев
Бауржан Джолчиев
90
Запасные
85
Логиновский
Владимир Логиновский
2
Ахметов
Елдос Ахметов
15
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
24
Дедечко
Денис Дедечко
11
Мужиков
Серикжан Мужиков
9
Щеткин
Алексей Щеткин
89
Кабананга
Жуниор Кабананга