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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Родриго 4
Парехо 59
Фегули 86
3:1
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Монако
Монако
Пашалич 49
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
19 авг. 2015, 21:45 МСК
19.08.2015, 21:45 МСК
среда
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
25
Райан
Мэтью Райан
90
5
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
19
Барраган
Антонио Барраган
90
31
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
3
Рубен Везо
Рубен Везо
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
59'
59'
90
8
Фегули
Софиан Фегули
86'
86'
90
35
Перес
Энцо Перес
76
20
де Пауль
Родриго де Пауль
56
17
Родриго
Родриго
4'
4'
90
9
Алькасер
Пако Алькасер
66
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
6
Орбан
Лукас Орбан
2
Канселу
Жоау Канселу
15
Фуэго
Хави Фуэго
7
Негредо
Альваро Негредо
11
Пьятти
Пабло Пьятти
22
Мина
Санти Мина
Монако
мин
12
Карвальо
Матеус Карвальо
90
1
Субашич
Даниэль Субашич
90
21
Эчиеджиле
Ува Эчиеджиле
90
24
Раджи
Андреа Раджи
90
13
Уоллес
Уоллес
90
28
Тулалан
Жереми Тулалан
90
2
Фабиньо
Фабиньо
90
15
Силва
Бернарду Силва
78
20
Пашалич
Марио Пашалич
49'
49'
76
23
Марсьяль
Антони Марсьяль
90
17
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
63
Запасные
16
Нарди
Пауль Нарди
38
Туре
Алмами Туре
7
Дирар
Набиль Дирар
12
Бахлули
Фарес Бахлули
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
22
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
11
Каррийо
Гидо Каррийо