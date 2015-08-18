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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Лиссабон
Гутьеррес 12
Слимани 82
2:1
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Думбия 40
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
18 авг. 2015, 21:45 МСК
18.08.2015, 21:45 МСК
вторник
Чунейт Чакир
Чунейт Чакир
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
1
Патрисиу
Руй Патрисиу
93
21
Перейра
Жоао Перейра
93
5
Налдо
Налдо
93
15
Оливейра
Паулу Оливейра
93
4
Джефферсон
Джефферсон
93
23
Силва
Адриен Силва
93
18
Каррильо
Андре Каррильо
93
17
Мариу
Жоау Мариу
76
20
Руис
Брайан Руис
64
19
Гутьеррес
Теофилио Гутьеррес
12'
12'
75
9
Слимани
Ислам Слимани
82'
82'
93
Запасные
22
Бук
Марсело Бук
47
Эсгайо
Рикардо Эсгайо
55
Фигейреду
Тобьяш Фигейреду
10
Аквилани
Альберто Аквилани
28
Мартинш
Андре Мартинш
10
Монтеро
Фреди Монтеро
36
Карлос Манэ
Карлос Манэ
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
93
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
93
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
93
2
Фернандес
Марио Фернандес
93
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
93
3
Вернблум
Понтус Вернблум
93
25
Еременко
Роман Еременко
93
66
Муса
Ахмед Муса
93
7
Тошич
Зоран Тошич
80
88
Думбия
Сейду Думбия
40'
40'
89
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
42
Щенников
Георгий Щенников
66
Натхо
Бибрас Натхо
18
Миланов
Георгий Миланов
97
Головин
Александр Головин
8
Панченко
Кирилл Панченко