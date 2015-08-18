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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Депай 13
Депай 42
Феллайни 90
3:1
прошлый матч 4 : 0
Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Кэррик 8
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
18 авг. 2015, 21:45 МСК
18.08.2015, 21:45 МСК
вторник
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
16
Ромеро
Серхио Ромеро
90
3
Шоу
Люк Шоу
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
11
Янузай
Аднан Янузай
71
16
Кэррик
Майкл Кэррик
8'
8'
46
4
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
7
Депай
Мемфис Депай
13'
42'
13', 42'
90
8
Мата
Хуан Мата
90
10
Руни
Уэйн Руни
82
Запасные
50
Джонстон
Сэм Джонстон
18
Янг
Эшли Янг
31
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
31
Феллайни
Маруан Феллайни
90'
21
Эррера
Андер Эррера
14
Чичарито
Чичарито
Брюгге
мин
16
Брюззезе
Себастьян Брюззезе
90
28
Де Бок
Лоран Де Бок
90
4
Дуарте
Оскар Дуарте
90
44
Мехеле
Брэндон Мехеле
90
21
Коолс
Дион Коолс
90
63
Болинголи-Мбомбо
Боли Болинголи-Мбомбо
90
3
Симонс
Тимми Симонс
39
7
Васкес
Виктор Васкес
77
25
Вормер
Рууд Вормер
90
10
Диаби
Абдулайе Диаби
55
55
Диркс
Тюр Диркс
90
Запасные
38
Болат
Синан Болат
2
Де Фаув
Дэви Де Фаув
5
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
6
Клаудемир
Клаудемир
20
Ванакен
Ханс Ванакен
9
де Суттер
Том де Суттер
58
Уларе
Обби Уларе