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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Кейта 77
1:0
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
18 авг. 2015, 21:45 МСК
18.08.2015, 21:45 МСК
вторник
Йонас Эрикссон
Йонас Эрикссон
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
8
Баста
Душан Баста
90
3
де Врей
Стефан де Врей
89
33
Маурисио
Маурисио
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
20
Билья
Лукас Билья
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
23
Онази
Огений Онази
53
11
Клозе
Мирослав Клозе
46
Запасные
55
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
13
Конко
Абдулай Конко
18
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
32
Катальди
Данило Катальди
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
14
Кейта
Бальде Кейта
77'
88
Кишна
Рикардо Кишна
Байер
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
14
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
4
Та
Джонатан Та
90
18
Венделл
Венделл
90
8
Бендер
Ларс Бендер
90
23
Крамер
Кристоф Крамер
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
84
13
Хильберт
Роберто Хильберт
90
11
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
46
38
Беллараби
Карим Беллараби
90
Запасные
25
Крешич
Дарио Крешич
26
Донати
Джулио Донати
2
Рамальо
Андре Рамальо
20
Арангис
Чарлес Арангис
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
23
Крузе
Робби Крузе
19
Брандт
Юлиан Брандт