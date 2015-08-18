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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Гордейчук 75
1:0
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Партизан
Белград
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
18 авг. 2015, 21:45 МСК
18.08.2015, 21:45 МСК
вторник
Крейг Александер Томсон
Крейг Александер Томсон
Главный Судья
Составы
БАТЭ
мин
16
Черник
Сергей Черник
90
15
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
90
33
Поляков
Денис Поляков
90
22
Младенович
Филип Младенович
90
19
Милунович
Неманья Милунович
90
81
Глеб
Александр Глеб
86
8
Володько
Александр Володько
64
62
Гордейчук
Михаил Гордейчук
75'
75'
90
9
Алексиевич
Илья Алексиевич
90
5
Яблонский
Евгений Яблонский
71
20
Родионов
Виталий Родионов
90
Запасные
34
Сороко
Артем Сороко
3
Гайдучик
Виталий Гайдучик
22
Стасевич
Игорь Стасевич
25
Бага
Дмитрий Бага
23
Олехнович
Эдгар Олехнович
7
Карницкий
Александр Карницкий
13
Сигневич
Николай Сигневич
Партизан
мин
44
Фабрисио
Фабрисио
90
1
Живкович
Живко Живкович
90
5
Петрович
Неманья Петрович
90
15
Умару
Абубакар Умару
90
6
Балажиц
Грегор Балажиц
90
4
Вуличевич
Мирослав Вуличевич
90
10
Бабович
Стефан Бабович
90
8
Брашанац
Дарко Брашанац
90
21
Евтович
Марко Евтович
90
17
Живкович
Андрия Живкович
89
86
Божинов
Валерий Божинов
54
Запасные
12
Кляич
Филип Кляич
2
Бандаловски
Иван Бандаловски
13
Чиркович
Лазар Чиркович
22
Илич
Саша Илич
11
Нинкович
Никола Нинкович
92
Труйич
Никола Труйич
33
Шапоньич
Иван Шапоньич