Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Селтик
Глазго
Гриффитс 3
Биттон 10
Гриффитс 61
3:2
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Мальме
Мальме
Бергет 52
Бергет 90
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
19 авг. 2015, 21:45 МСК
19.08.2015, 21:45 МСК
среда
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Селтик
мин
26
Гордон
Крейг Гордон
90
23
Лустиг
Микаэль Лустиг
80
38
Боята
Дедрик Боята
90
3
Исагирре
Эмилио Исагирре
90
5
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
8
Браун
Скотт Браун
90
49
Форрест
Джеймс Форрест
90
6
Биттон
Нир Биттон
10'
10'
90
14
Армстронг
Стюарт Армстронг
62
25
Йохансен
Стефан Йохансен
90
28
Гриффитс
Ли Гриффитс
3'
61'
3', 61'
74
Запасные
26
Бэйлли
Логан Бэйлли
21
Малгрю
Чарли Малгрю
4
Эмброуз
Эфе Эмброуз
15
Коммонс
Крис Коммонс
16
Маккей-Стивен
Гэри Маккей-Стивен
18
Рогич
Том Рогич
7
Чифци
Надир Чифци
Мальме
мин
1
Виланд
Йохан Виланд
90
20
Бенгтссон
Расмус Бенгтссон
90
13
Йотун
Йошимар Йотун
90
4
Арнасон
Кэри Арнасон
90
3
Тиннерхольм
Антон Тиннерхольм
90
19
Эйкрем
Магнус Эйкрем
72
31
Ракип
Эрдаль Ракип
81
20
Родич
Владимир Родич
90
6
Левицки
Оскар Левицки
90
23
Бергет
Жо Инге Бергет
52'
90'
52', 90'
90
28
Джурдич
Никола Джурдич
90
Запасные
29
Андерссон
Фредрик Андерссон
32
Конате
Па Конате
25
Карвальо
Фелипе Карвальо
26
Виндхейм
Андреас Виндхейм
10
Молинс
Гильермо Молинс
26
Мехмети
Агон Мехмети
22
Сана
Тобиас Сана