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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Астана
Нур-Султан
Джолчиев 13
1:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
18 авг. 2015, 19:00 МСК
18.08.2015, 19:00 МСК
вторник
Виктор Кашшаи
Виктор Кашшаи
Главный Судья
Составы
Астана
мин
1
Ерич
Ненад Ерич
90
33
Илич
Бранко Илич
90
17
Нусербаев
Танат Нусербаев
68
44
Постников
Евгений Постников
90
5
Аничич
Марин Аничич
90
10
Кетевоама
Фокси Кетевоама
90
88
Каньяс
Рохер Каньяс
90
77
Шомко
Дмитрий Шомко
90
8
Жуков
Георгий Жуков
85
6
Максимович
Неманья Максимович
90
22
Джолчиев
Бауржан Джолчиев
13'
13'
90
Запасные
85
Логиновский
Владимир Логиновский
2
Ахметов
Елдос Ахметов
15
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
24
Дедечко
Денис Дедечко
11
Мужиков
Серикжан Мужиков
9
Щеткин
Алексей Щеткин
89
Кабананга
Жуниор Кабананга
АПОЭЛ
мин
99
Ватерман
Бой Ватерман
90
9
Леал
Луиш Леал
90
5
Карлао
Карлао
90
15
Астис
Иньяки Астис
90
15
Антониадес
Мариос Антониадес
90
28
Мариу Сержиу
Мариу Сержиу
90
11
Александру
Нектариос Александру
46
26
Мораиш
Нуну Мораиш
90
7
Эфрем
Георгиос Эфрем
63
13
Макридис
Константинос Макридис
85
30
Де Винсенти
Томас Де Винсенти
90
Запасные
13
Кодина
Жорди Кодина
3
Гильерме
Жоао Гильерме
10
Хараламбидис
Костас Хараламбидис
17
Штилич
Семир Штилич
95
Дьямас
Христос Дьямас
20
Сотириу
Пиерос Сотириу
27
Пятковски
Матеуш Пятковски