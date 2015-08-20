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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Ояла 8
Мамаев 10
Смолов 57
Вандерсон 61
Газинский 64
5:1
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
ХИК
Хельсинки
Баах 18
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
20 авг. 2015, 20:00 МСК
20.08.2015, 20:00 МСК
четверг
Марио Страхоня
Марио Страхоня
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
31
Дикань
Андрей Дикань
90
98
Петров
Сергей Петров
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
17
Калешин
Виталий Калешин
90
90
Мамаев
Павел Мамаев
10'
10'
90
8
Газинский
Юрий Газинский
64'
64'
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
58
3
Страндберг
Стефан Страндберг
90
18
Быстров
Владимир Быстров
58
9
Смолов
Федор Смолов
57'
57'
74
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
15
Марков
Николай Марков
5
Енджейчик
Артур Енджейчик
4
Торбинский
Дмитрий Торбинский
9
Ари
Ари
68
Вандерсон
Вандерсон
61'
ХИК
мин
1
Эрлунд
Даниэль Эрлунд
90
80
Зенели
Эрфан Зенели
90
3
Баах
Гидеон Баах
18'
18'
60
91
Мусси
Гай Мусси
90
10
Танака
Атому Танака
22
18
Яллоу
Усман Яллоу
90
15
Пейпонен
Рони Пейпонен
90
4
Ояла
Юхани Ояла
8'
8'
90
28
Шуллер
Расмус Шуллер
90
6
Хейккинен
Маркус Хейккинен
90
22
Менди
Формос Менди
84
Запасные
21
Дахне
Томас Дахне
5
Хейккиля
Тапио Хейккиля
2
Лехтинен
Алекс Лехтинен
13
Колехмайнен
Тони Колехмайнен
26
Малоло
Обед Малоло
20
Клинга
Матти Клинга
14
Лингман
Лукас Лингман