Матч завершен
Спарта
Прага
3:1
прошлый матч 3 : 3
Матч завершен
Тун
Тун
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
20 авг. 2015, 20:00 МСК
20.08.2015, 20:00 МСК
четверг
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