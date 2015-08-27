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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
ХИК
Хельсинки
0:0
прошлый матч 1 : 5
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
27 авг. 2015, 20:00 МСК
27.08.2015, 20:00 МСК
четверг
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
ХИК
мин
80
Зенели
Эрфан Зенели
90
5
Хейккиля
Тапио Хейккиля
90
21
Дахне
Томас Дахне
90
2
Лехтинен
Алекс Лехтинен
90
91
Мусси
Гай Мусси
90
20
Клинга
Матти Клинга
76
18
Яллоу
Усман Яллоу
67
22
Пейпонен
Рони Пейпонен
90
4
Ояла
Юхани Ояла
63
28
Шуллер
Расмус Шуллер
90
22
Менди
Формос Менди
90
Запасные
1
Эрлунд
Даниэль Эрлунд
6
Хейккинен
Маркус Хейккинен
13
Колехмайнен
Тони Колехмайнен
26
Малоло
Обед Малоло
10
Танака
Атому Танака
2
Лингман
Лукас Лингман
Краснодар
мин
31
Дикань
Андрей Дикань
90
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
15
Марков
Николай Марков
90
17
Калешин
Виталий Калешин
69
98
Петров
Сергей Петров
90
4
Торбинский
Дмитрий Торбинский
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
3
Страндберг
Стефан Страндберг
90
9
Ари
Ари
75
14
Вандерсон
Вандерсон
66
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
5
Енджейчик
Артур Енджейчик
7
Мамаев
Павел Мамаев
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
90
Смолов
Федор Смолов