Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
2:0
( 2 : 3)
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Динамо
Минск
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
27 авг. 2015, 21:30 МСК
27.08.2015, 21:30 МСК
четверг
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