Матч завершен
Кайрат
Алматы
2:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Бордо
Бордо
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
27 авг. 2015, 17:45 МСК
27.08.2015, 17:45 МСК
четверг
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