Матч завершен
Брондбю
Бреннбю
1:1
прошлый матч 0 : 5
Матч завершен
ПАОК
Салоники
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
27 авг. 2015, 21:00 МСК
27.08.2015, 21:00 МСК
четверг
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