Матч завершен
Карабах
Агдам
3:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Янг Бойз
Берн
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
27 авг. 2015, 19:00 МСК
27.08.2015, 19:00 МСК
четверг
Составы