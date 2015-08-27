Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
1:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Милсами
Оргеев
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
27 авг. 2015, 20:30 МСК
27.08.2015, 20:30 МСК
четверг
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