Матч завершен
Легия
Варшава
3:2
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Заря
Луганск
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
27 авг. 2015, 22:00 МСК
27.08.2015, 22:00 МСК
четверг
Составы