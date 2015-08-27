Матч завершен
Стандард
Льеж
3:1
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Мольде
Мольде
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
27 авг. 2015, 21:30 МСК
27.08.2015, 21:30 МСК
четверг
Составы