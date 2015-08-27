Матч завершен
Русенборг
Тронхейм
0:1
прошлый матч 3 : 0
Матч завершен
Стяуа
Бухарест
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
27 авг. 2015, 21:00 МСК
27.08.2015, 21:00 МСК
четверг
Составы