Матч завершен
Тун
Тун
3:3
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Спарта
Прага
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
27 авг. 2015, 20:30 МСК
27.08.2015, 20:30 МСК
четверг
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