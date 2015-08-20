Матч завершен
Динамо
Минск
2:0
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
20 авг. 2015, 19:00 МСК
20.08.2015, 19:00 МСК
четверг
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