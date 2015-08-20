Матч завершен
Янг Бойз
Берн
0:1
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Карабах
Агдам
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
20 авг. 2015, 21:00 МСК
20.08.2015, 21:00 МСК
четверг
Составы