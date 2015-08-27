Матч завершен
Яблонец
Яблонец-над-Нисоу
0:0
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Аякс
Амстердам
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
27 авг. 2015, 19:00 МСК
27.08.2015, 19:00 МСК
четверг
Составы