Матч завершен
Стяуа
Бухарест
0:3
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Русенборг
Тронхейм
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
20 авг. 2015, 21:00 МСК
20.08.2015, 21:00 МСК
четверг
Составы