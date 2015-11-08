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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Маккароне 19
1:3
Матч завершен
Ювентус
Турин
Манджукич 32
Эвра 38
Дибала 84
Серия А, 12 тур
Серия А,
12 тур
Италия
8 нояб. 2015, 17:00 МСК
8.11.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Давиде Масса
Давиде Масса
Главный Судья
Составы
Эмполи
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
15
Коста
Андреа Коста
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
26
Тонелли
Лоренцо Тонелли
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
17
Маиелло
Раффаэле Маиелло
58
27
Зелински
Петр Зелински
86
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
90
32
Паредес
Леандро Паредес
68
7
Маккароне
Массимо Маккароне
19'
19'
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
1
Пульези
Маурицио Пульези
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
31
Кампорезе
Микеле Кампорезе
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
19
Барба
Федерико Барба
6
Биттанте
Лука Биттанте
77
Бюхель
Марсель Бюхель
6
Диуссе
Ассане Диуссе
12
Роналдо
Роналдо
33
Крунич
Раде Крунич
10
Ливайя
Марко Ливайя
22
Пью
Алессандро Пью
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
33
Эвра
Патрис Эвра
38'
38'
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
86
6
Хедира
Сами Хедира
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
6
Погба
Поль Погба
90
9
Манджукич
Марио Манджукич
32'
32'
90
23
Куадрадо
Хуан Куадрадо
68
9
Мората
Альваро Мората
68
Запасные
25
Нето
Нето
34
Рубиньо
Рубиньо
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
4
Касерес
Мартин Касерес
26
Сандро
Алекс Сандро
24
Ругани
Даниэле Ругани
20
Падоин
Симоне Падоин
88
Эрнанес
Эрнанес
27
Стураро
Стефано Стураро
13
Лемина
Марио Лемина
10
Дзадза
Симоне Дзадза
9
Дибала
Пауло Дибала
84'