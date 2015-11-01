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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Удинезе
Удине
0:0
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Серия А, 11 тур
Серия А,
11 тур
Италия
1 нояб. 2015, 17:00 МСК
1.11.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Федерико Ла Пенна
Федерико Ла Пенна
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
31
Карнезис
Орестис Карнезис
90
30
Фелипе
Фелипе
90
2
Ваге
Молла Ваге
90
5
Данило
Данило
90
53
Аднан
Али Аднан
67
20
Лоди
Франческо Лоди
90
7
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
90
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
90
21
Эденилсон
Эденилсон
90
10
Ди Натале
Антонио Ди Натале
67
77
Теро
Сирил Теро
74
Запасные
28
Ромо
Рафаэль Ромо
97
Мерет
Алекс Мерет
75
Арто
Томас Арто
13
Инсуа
Эмануэль Инсуа
26
Паскуале
Джиованни Паскуале
89
Пирис
Иван Пирис
7
Маркиньо
Маркиньо
27
Видмер
Силвэн Видмер
41
Понтиссо
Симоне Понтиссо
94
Агирре
Родриго Агирре
18
Перица
Стипе Перица
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
3
Лонги
Алессандро Лонги
63
11
Врсалько
Шиме Врсалько
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
26
Терранова
Эмануэле Терранова
80
8
Бьондини
Давиде Бьондини
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
57
92
Дефрель
Грегор Дефрель
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
20
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
5
Антеи
Лука Антеи
23
Гаццола
Марсело Гаццола
21
Фонтанези
Леонардо Фонтанези
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
10
Лариби
Карим Лариби
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
99
Флоккари
Сержио Флоккари
16
Политано
Маттео Политано
9
Фальчинелли
Диего Фальчинелли