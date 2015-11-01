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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Кишна 84
1:3
Матч завершен
Милан
Милан
Бертолаччи 24
Мексес 52
Бакка 80
Серия А, 11 тур
Серия А,
11 тур
Италия
1 нояб. 2015, 22:45 МСК
1.11.2015, 22:45 МСК
воскресенье
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
18
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
90
33
Маурисио
Маурисио
90
8
Баста
Душан Баста
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
62
20
Билья
Лукас Билья
90
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
23
Онази
Огений Онази
46
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
70
11
Клозе
Мирослав Клозе
90
Запасные
55
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
1
Бериша
Этрит Бериша
26
Раду
Штефан Раду
13
Конко
Абдулай Конко
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
2
Худт
Уэсли Худт
6
Маури
Стефано Маури
14
Моррисон
Равель Моррисон
32
Катальди
Данило Катальди
21
Матри
Алессандро Матри
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
88
Кишна
Рикардо Кишна
84'
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
33
Алекс
Алекс
51
31
Антонелли
Лука Антонелли
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
27
Куцка
Юрай Куцка
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
24'
24'
34
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
11
Черчи
Алессио Черчи
80
70
Бакка
Карлос Бакка
80'
80'
90
Запасные
23
Лопес
Диего Лопес
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
17
Сапата
Кристиан Сапата
5
Мексес
Филипп Мексес
52'
96
Калабрия
Давиде Калабрия
34
Де Йонг
Найджел Де Йонг
16
Поли
Андреа Поли
10
Хонда
Кейсуке Хонда
30
Сусо
Сусо
4
Маури
Хосе Маури
9
Адриано
Луис Адриано
11
Ньянг
М'Байе Ньянг