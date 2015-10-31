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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Медель 30
1:0
Матч завершен
Рома
Рим
Серия А, 11 тур
Серия А,
11 тур
Италия
31 окт. 2015, 22:45 МСК
31.10.2015, 22:45 МСК
суббота
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
78
10
Йоветич
Стеван Йоветич
63
18
Медель
Гари Медель
30'
30'
50
77
Брозович
Марсело Брозович
90
13
Гуарин
Фреди Гуарин
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
8
Льяич
Адем Льяич
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
21
Сантон
Давиде Сантон
14
Монтойя
Мартин Монтойя
23
Раноккия
Андреа Раноккия
5
Жуан
Жуан
12
Теллес
Алекс Теллес
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
8
Паласио
Родриго Паласио
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
9
Икарди
Мауро Икарди
97
Манай
Рей Манай
Рома
мин
25
Щесны
Войцех Щесны
90
3
Динь
Люка Динь
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
13
Майкон
Майкон
90
11
Салах
Мохамед Салах
90
27
Жервиньо
Жервиньо
84
15
Пьянич
Миралем Пьянич
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
62
9
Джеко
Эдин Джеко
77
Запасные
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
35
Торосидис
Василис Торосидис
5
Кастан
Леандро Кастан
23
Гьембер
Норберт Гьембер
33
Эмерсон
Эмерсон
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
21
Ванкер
Вильям Ванкер
24
Фальке
Яго Фальке
48
Учан
Салих Учан
7
Итурбе
Хуан Итурбе
18
Понсе
Эсекьель Понсе
97
Садик
Умар Садик