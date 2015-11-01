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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
0:0
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Серия А, 11 тур
Серия А,
11 тур
Италия
1 нояб. 2015, 17:00 МСК
1.11.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Даниэле Довери
Даниэле Довери
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
3
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
24
Муньос
Эсекьель Муньос
35
11
Фигейраш
Диого Фигейраш
90
31
Джемаили
Блерим Джемаили
45
88
Ринкон
Томас Ринкон
72
20
Коста
Тино Коста
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
10
Перотти
Диего Перотти
90
19
Паволетти
Леонардо Паволетти
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
27
Уйкани
Самир Уйкани
5
Иццо
Армандо Иццо
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
Сиссоко
Исса Сиссоко
18
Нтчам
Оливье Нтчам
13
Гакпе
Серж Гакпе
22
Лазович
Дарко Лазович
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
57
8
Жоржиньо
Жоржиньо
90
5
Аллан
Аллан
82
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
67
Запасные
22
Габриэл
Габриэл
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
4
Энрике
Энрике
11
Маджо
Кристиан Маджо
17
Стринич
Иван Стринич
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
77
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
19
Лопес
Давид Лопес
94
Чалоба
Натаниэль Чалоба
16
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье