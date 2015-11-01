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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Ребич 24
Гонсало 29
Бабакар 31
Суарес 43
4:1
Матч завершен
Фрозиноне
Фрозиноне
Фрара 87
Серия А, 11 тур
Серия А,
11 тур
Италия
1 нояб. 2015, 14:30 МСК
1.11.2015, 14:30 МСК
воскресенье
Микаэль Фаббри
Микаэль Фаббри
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
71
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
2
Гонсало
Гонсало
29'
29'
90
40
Томович
Ненад Томович
90
32
Ронкалья
Факундо Ронкалья
59
20
Валеро
Борха Валеро
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
18
Суарес
Марио Суарес
43'
43'
90
14
Фернандес
Матиас Фернандес
90
30
Бабакар
Хума Бабакар
31'
31'
46
11
Ребич
Анте Ребич
24'
24'
90
Запасные
24
Леццерини
Лука Леццерини
33
Сепе
Луиджи Сепе
13
Астори
Давиде Астори
3
Жилберто
Жилберто
16
Блащиковски
Якуб Блащиковски
21
Верду
Хоан Верду
72
Иличич
Йосип Иличич
8
Весино
Матиас Весино
22
Росси
Джузеппе Росси
9
Калинич
Никола Калинич
29
Бернардески
Федерико Бернардески
Фрозиноне
мин
13
Киофани
Маттео Киофани
90
1
Саппино
Массимо Саппино
90
3
Кривелло
Роберто Кривелло
90
21
Бертончини
Давиде Бертончини
90
7
Фрара
Алекссандро Фрара
87'
87'
90
24
Диаките
Модибо Диаките
90
23
Саммарко
Паоло Саммарко
75
22
Чибса
Раман Чибса
62
9
Чиофани
Даниэл Чиофани
61
11
Верде
Даниэле Верде
90
17
Паганини
Лука Паганини
90
Запасные
33
Леали
Никола Леали
28
Рози
Алеандро Рози
6
Бланчард
Леонардо Бланчард
4
Руссо
Адриано Руссо
8
Гучер
Роберт Гучер
19
Тонев
Александар Тонев
5
Гори
Мирко Гори
18
Дионизи
Федерико Дионизи
9
Лонго
Самуэле Лонго
29
Карлини
Массимилиано Карлини