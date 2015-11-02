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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Кьево
Верона
Инглесе 34
1:1
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Эдер 8
Серия А, 11 тур
Серия А,
11 тур
Италия
2 нояб. 2015, 21:00 МСК
2.11.2015, 21:00 МСК
понедельник
Клаудио Гавиллуччи
Клаудио Гавиллуччи
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
77
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
83
45
Инглесе
Роберто Инглесе
34'
34'
63
Запасные
32
Брессан
Вальтер Брессан
90
Секулин
Андреа Секулин
20
Сардо
Дженнаро Сардо
12
Цесар
Боштьян Цесар
7
Пепе
Симоне Пепе
6
Пинци
Джампьеро Пинци
4
Ригони
Никола Ригони
10
Кристиансен
Андерс Кристиансен
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
43
Палоски
Альберто Палоски
40
М'Поку
Поль-Жозе М'Поку
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
3
Месба
Джамел Месба
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
5
Кассани
Маттиа Кассани
90
77
Карбонеро
Карлос Карбонеро
90
7
Фернандо
Фернандо
90
8
Баррето
Эдгар Баррето
90
95
Иван
Давид Иван
46
23
Эдер
Эдер
8'
8'
82
24
Муриэль
Луис Муриэль
76
Запасные
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
57
Бриноли
Альберто Бриноли
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
4
Мойсандер
Никлас Мойсандер
19
Реджини
Васко Реджини
13
Перейра
Педро Перейра
17
Паломбо
Анджело Паломбо
21
Сориано
Роберто Сориано
8
Корреа
Хоакин Корреа
92
Рокка
Микеле Рокка
99
Кассано
Антонио Кассано
11
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли