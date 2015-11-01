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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Карпи
Карпи
0:0
Матч завершен
Верона
Верона
Серия А, 11 тур
Серия А,
11 тур
Италия
1 нояб. 2015, 17:00 МСК
1.11.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Паоло Сильвио Маццолени
Паоло Сильвио Маццолени
Главный Судья
Составы
Карпи
мин
22
Бенусси
Франческо Бенусси
90
33
Сполли
Николас Сполли
57
39
Марроне
Лука Марроне
90
21
Романьоли
Симоне Романьоли
90
5
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
10
Лаццари
Андреа Лаццари
86
34
Силва
Габриэль Силва
90
8
Бьянко
Раффаэле Бьянко
90
11
Ди Гаудио
Антонио Ди Гаудио
90
7
Ридер
Ридер
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
75
Запасные
27
Белец
Вид Белец
1
Бркич
Зелько Бркич
2
Уоллес
Уоллес
18
Бубнич
Игор Бубнич
6
Гальоло
Риккардо Гальоло
3
Летизия
Гаэтано Летизия
4
Кофи
Исаак Кофи
20
Лолло
Лоренцо Лолло
19
Паскиути
Лоренцо Паскиути
14
Хино
Федерико Хино
9
Вильчек
Камиль Вильчек
Верона
мин
1
Рафаэль
Рафаэль
90
4
Маркес
Рафаэль Маркес
59
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
90
18
Морас
Вангелис Морас
90
3
Пизано
Эрос Пизано
90
21
Хуанито
Хуанито
90
10
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
90
19
Греко
Леандро Греко
90
23
Ионицэ
Артур Ионицэ
85
26
Сала
Джакопо Сала
79
11
Паццини
Джампаоло Паццини
90
Запасные
35
Коппола
Фердинандо Коппола
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
5
Хеландер
Филип Хеландер
41
Винк
Клаудио Винк
40
Бадан
Андреа Бадан
27
Матузалем
Матузалем
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
97
Кеккин
Лука Кеккин
7
Янкович
Бошко Янкович
16
Силигарди
Лука Силигарди
77
Вшолек
Павел Вшолек