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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Торино
Турин
Лопес 28
Дзаппакоста 34
Тахцидис 89
3:3
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Лаксальт 26
Паволетти 67
Лаксальт 90
Серия А, 10 тур
Серия А,
10 тур
Италия
28 окт. 2015, 22:45 МСК
28.10.2015, 22:45 МСК
среда
Даниэле Киффи
Даниэле Киффи
Главный Судья
Составы
Торино
мин
30
Паделли
Даниэле Паделли
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
5
Бово
Чезаре Бово
90
25
Глик
Камиль Глик
90
20
Вивес
Джузеппе Вивес
90
0
Аква
Африйе Аква
70
94
Бенасси
Марко Бенасси
90
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
34'
34'
85
11
Лопес
Макси Лопес
28'
28'
90
9
Белотти
Андреа Белотти
76
Запасные
12
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
44
Прийма
Василий Прийма
21
Силва
Гастон Силва
16
Базелли
Даниэле Базелли
23
Прсич
Санин Прсич
33
Перес
Бруно Перес
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
11
Амаури
Амаури
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
3
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
24
Муньос
Эсекьель Муньос
90
11
Фигейраш
Диого Фигейраш
61
5
Иццо
Армандо Иццо
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
81
20
Коста
Тино Коста
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
26'
90'
26', 90'
90
18
Нтчам
Оливье Нтчам
90
10
Перотти
Диего Перотти
90
19
Паволетти
Леонардо Паволетти
67'
67'
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
27
Уйкани
Самир Уйкани
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
89'
90
Сиссоко
Исса Сиссоко
13
Гакпе
Серж Гакпе
22
Лазович
Дарко Лазович